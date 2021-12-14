Президент «Баварии»: «Мы покупаем игроков не для ослабления конкурентов в Бундеслиге. У нас есть другие соперники в ЛЧ»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер ответил на обвинения в том, что мюнхенский клуб намеренно ослабил .

«Мы покупаем игроков не для того, чтобы ослаблять наших конкурентов, а скорее исходя из того, какие позиции нам нужно усилить.

Трансферы Упамекано и Забитцера – логичный шаг. Нагельсманн работал с ними и знает их.

На самом деле ослабление «Лейпцига» не было нашей целью. У нас есть другие соперники в Лиге чемпионов, в Европе.

Мы пытаемся построить нашу команду таким образом, чтобы мы были конкурентоспособны в плане количества и качества – не только в Германии, но и в Европе», – сказал президент «Баварии».