«Спартак» и Максименко продлили контракт до 2025 года (Максим Алланазаров)

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Максименко Спорт-Экспресс Футбол

Голкипер Александр Максименко продолжит выступать за «Спартак».

Московский клуб продлил контракт с 23-летним вратарем, утверждает журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

Новое соглашение рассчитано до 2025 года, действовавший до этого контракт – до 2023-го.

Александр потерял место в стартовом составе «Спартака» в конце октября, после серии ошибок и поражения от «Зенита» со счетом 1:7. Статистика вратаря доступна здесь.

Кажется, Максименко мог потащить удар Клаудиньо. У Кафанова есть совет на такой случай (и Сафонов ему следует)

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