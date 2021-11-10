«Спартак» и Максименко продлили контракт до 2025 года (Максим Алланазаров)

Голкипер Александр Максименко продолжит выступать за «Спартак».
Московский клуб продлил контракт с 23-летним вратарем, утверждает журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.
Новое соглашение рассчитано до 2025 года, действовавший до этого контракт – до 2023-го.
Александр потерял место в стартовом составе «Спартака» в конце октября, после серии ошибок и поражения от «Зенита» со счетом 1:7. Статистика вратаря доступна здесь.
Кажется, Максименко мог потащить удар Клаудиньо. У Кафанова есть совет на такой случай (и Сафонов ему следует)