У «Динамо» 11 ударов во втором тайме, у «Зенита» – 2. У команды Шварца был всего 1 удар в первые 45 минут

«Динамо» и «Зенит» (1:1) сыграли вничью в матче 18-го тура чемпионата России.
В первом тайме петербуржцы 3 раза пробили по воротам соперника, 1 удар пришелся в створ. У москвичей 1 удар по воротам, в створ – ни одного.
Во второй половине команде тренера Сандро Шварца удалось значительно улучшить показатели: бело-голубые нанесли 11 ударов в сторону ворот, 4 – в створ.
«Зенит», в свою очередь, во вторые 45 минут два раза пробил по воротам соперника, оба пришлись в створ.
Два «Динамо» против «Зенита»: антирекорды в атаке до перерыва, контроль и давление после