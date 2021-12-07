У «Динамо» 11 ударов во втором тайме, у «Зенита» – 2. У команды Шварца был всего 1 удар в первые 45 минут

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«Динамо» и «Зенит» (1:1) сыграли вничью в матче 18-го тура чемпионата России.

В первом тайме петербуржцы 3 раза пробили по воротам соперника, 1 удар пришелся в створ. У москвичей 1 удар по воротам, в створ – ни одного.

Во второй половине команде тренера Сандро Шварца удалось значительно улучшить показатели: бело-голубые нанесли 11 ударов в сторону ворот, 4 – в створ.

«Зенит», в свою очередь, во вторые 45 минут два раза пробил по воротам соперника, оба пришлись в створ.

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