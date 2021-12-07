У «Динамо» 0 ударов в створ, 1 касание в штрафной «Зенита», 35% владения в первом тайме

«Зенит» на выезде обыгрывает «Динамо» (1:0) после первого тайма матча .

К перерыву петербуржцы 3 раза пробили по воротам соперника, 1 удар пришелся в створ. У москвичей 1 удар по воротам, в створ – ни одного. Это худшие показатели команды в период работы тренера Сандро Шварца.

подал 3 угловых, – ни одного. Гости владели мячом 65% времени первого тайма, хозяева – 35%.

Кроме того, игроки «Динамо» совершили одно касание в штрафной соперника – когда коснулся мяча в верховой борьбе после подачи штрафного в добавленное к первому тайму время. Одно касание в чужой штрафной за первый тайм – также худший результат «Динамо» при тренере Сандро Шварце.

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