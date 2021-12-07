Руй Витория: «Спартак» приехал не сводить счеты, а выигрывать. Добились 1-го места в группе своим трудом»

Главный тренер «Спартака» дал комментарий после победы над «Легией» (1:0) в и выхода в 1/8 финала турнира.

«Это важная и сложная победа. Мы отлично играли с точки зрения тактики, отлично играли в обороне. Мои игроки проявили сплоченность. Во втором тайме нам чуть-чуть не хватило концентрации, чтобы завершить игру достойно.

Мы приехали сюда не сводить счеты, а чтобы выиграть. И мы достигли этого. Это заслуженная победа, мы своим трудом добились первого места в группе», – сказал Витория.

Какой же Селихов герой! Взял пенальти на 97-й и вытащил «Спартак» в плей-офф ЛЕ