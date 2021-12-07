Руй Витория: «Спартак» приехал не сводить счеты, а выигрывать. Добились 1-го места в группе своим трудом»

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Главный тренер «Спартака» Руй Витория дал комментарий после победы над «Легией» (1:0) в Лиге Европы и выхода в 1/8 финала турнира.

«Это важная и сложная победа. Мы отлично играли с точки зрения тактики, отлично играли в обороне. Мои игроки проявили сплоченность. Во втором тайме нам чуть-чуть не хватило концентрации, чтобы завершить игру достойно.

Мы приехали сюда не сводить счеты, а чтобы выиграть. И мы достигли этого. Это заслуженная победа, мы своим трудом добились первого места в группе», – сказал Витория.

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