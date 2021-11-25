Миранчук начнет в запасе 14-й матч «Аталанты» подряд. Он не выходил в старте больше 2 месяцев

Теги Аталанта серия А Италия Алексей Миранчук Футбол

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не попал в стартовый состав команды на матч Серии А с «Ювентусом».

Россиянин 14-й раз подряд начнет игру за бергамасков в запасе.

Алексей не появлялся в стартовом составе «Аталанты» с 18 сентября. Тогда он вышел с первых минут на матч Серии А против «Салернитаны» (1:0) и был заменен в перерыве.

Миранчук провел 6 матчей в Серии А в этом сезоне, сыграв 186 минут и отдав 1 голевой пас. Подробно со статистикой 26-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:00 по московскому времени.

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