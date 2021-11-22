«Зенит» при Семаке забил самые быстрые 300 голов в своей истории. Хватило 148 матчей, при Спаллетти было 167

Первый гол форварда «Зенита» в матче с «Нижним Новгородом» (5:1) оказался 300-м для команды под руководством .

Он стал четвертым тренером в истории клуба, при котором было забито столько голов.



Первым был Павел Садырин в 1995 году в своем 200-м матче с . Вторым – Юрий Морозов (2000 год, 250 игр), третьим – Лучано Спаллетти (2013 год, 167 игр).

Семаку хватило 148 игр, что стало новым клубным рекордом. Чаще всех на этом отрезке ворота соперников поражали Дзюба (66 голов) и (61).