«Зенит» при Семаке забил самые быстрые 300 голов в своей истории. Хватило 148 матчей, при Спаллетти было 167

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Первый гол форварда «Зенита» Артема Дзюбы в матче РПЛ с «Нижним Новгородом» (5:1) оказался 300-м для команды под руководством Сергея Семака.

Он стал четвертым тренером в истории клуба, при котором было забито столько голов. 
 
Первым был Павел Садырин в 1995 году в своем 200-м матче с «Зенитом». Вторым – Юрий Морозов (2000 год, 250 игр), третьим – Лучано Спаллетти (2013 год, 167 игр). 

Семаку хватило 148 игр, что стало новым клубным рекордом. Чаще всех на этом отрезке ворота соперников поражали Дзюба (66 голов) и Сердар Азмун (61). 

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