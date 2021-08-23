Пайету кинули бутылку в голову с трибуны на 2-й минуте матча «Лион» – «Марсель». Команды ушли в раздевалки

Матч чемпионата Франции между и был остановлен спустя две минуты после стартового свистка.

Причина связана с поведением болельщиков. Полузащитнику попала в голову бутылка, брошенная с трибун.

Футболист «Марселя» готовился к подаче углового в тот момент, когда в него бросили предмет.

Пайету оказали помочь врачи, появившиеся на поле. Игру в итоге прервали, команды отправились в раздевалки.

«Марсель» в этом сезоне не в первый раз сталкивается с агрессией фанатов на выездных матчах. В 3 из 7 таких игр в игроков команды бросали посторонние предметы.

[#L1🇫🇷] L’individu qui a jeté la bouteille a été repéré et viré du stade. #OLOM pic.twitter.com/aKbkIiB2Ud — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) November 21, 2021

Эпидемия фанатских беспорядков во Франции: из-за них переносят матчи и проводят игры с пустыми трибунами