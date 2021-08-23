Пайету кинули бутылку в голову с трибуны на 2-й минуте матча «Лион» – «Марсель». Команды ушли в раздевалки

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Матч чемпионата Франции между «Лионом» и «Марселем» был остановлен спустя две минуты после стартового свистка.

Причина связана с поведением болельщиков. Полузащитнику Димитри Пайету попала в голову бутылка, брошенная с трибун.

Футболист «Марселя» готовился к подаче углового в тот момент, когда в него бросили предмет.

Пайету оказали помочь врачи, появившиеся на поле. Игру в итоге прервали, команды отправились в раздевалки.

«Марсель» в этом сезоне не в первый раз сталкивается с агрессией фанатов на выездных матчах. В 3 из 7 таких игр в игроков команды бросали посторонние предметы.

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