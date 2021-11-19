«Арбитры никогда не подсуживали «Реалу». Асенсио о красной «Гранады»

Полузащитник поделился впечатлениями после победы над «Гранадой» в матче 14-го тура Ла Лиги (4:1).

«Я очень доволен тем, как сложился этот матч, после пауз на матчи сборных не всегда просто вернуть былую динамику, но мы сыграли отлично и набрали три очка.

При счете 2:0 в нашу пользу отыграла один гол, но мы все обсудили в перерыве, мощно начали вторую половину и в целом здорово провели игру.

Что касается удаления , то решения принимают арбитры, они квалифицированны и никогда не подсуживали нам. Не стоит уходить в эту тему», – сказал Асенсио.

На матче «Гранада» – «Реал» работала бригада судей во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой.