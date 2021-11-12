«Дзюба бы ничем не помог сборной, он вообще на других вещах специализируется». Президент федерации борьбы Мамиашвили о форварде

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили высказался о поражении сборной России от Хорватии в матче отбора ЧМ-2022 (0:1).

«Вроде все нам сопутствовало в матче с Хорватией, даже погода. Но это спорт, так бывает. Жаль, что напрямую не попали на чемпионат мира.

Кудряшова я ни в чем не виню. Могу только себя винить, что на Олимпиаде было четыре золотых медали, а не пять или шесть. А с другого человека как я спрашивать буду?

Разговоры про «не хватило лидера на поле» – в пользу бедных. Дзюба бы ничем не помог сборной, он вообще на других вещах специализируется, дай бог ему здоровья. Что значит нет лидера? Ты вышел на поле и должен реализовать себя полностью. Если ты не готов быть лидером в таком матче, то лучше честно об этом сказать тренеру и вообще не выходить на поле.

Надеюсь, наши футболисты имеют чувство ответственности и понимают, какую страну они представляют. Спорт прекрасен умением и желанием полностью реализовать себя. Должно быть страстное желание оправдать то доверие, которое тебе оказывают.

Особой разницы между сборной Черчесова и Карпина не видно. Надеюсь, пройдут через стыки», – сказал Мамиашвили.