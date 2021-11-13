Василий Уткин: «Кудряшов не взял паузу из-за травмы, это грубая ошибка. Мы продолжаем считать геройством то, что на самом деле бесполезно»

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Журналист и блогер Василий Уткин вновь высказался об автоголе защитника сборной России Федора Кудряшова в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

«Еще два слова вдогонку голу имени Кудряшова. Вот же, никогда не знаешь, как в историю войдешь, да?

Вы говорите, что он провел хороший матч. Конечно, хороший. Тут только дурак поспорит; иначе он просто не доиграл бы до девяностой минуты при пяти-то заменах.

А помните, Филимонов в 99-м с Украиной тоже провел хороший матч. И Смолов совсем неплохо отыграл против Хорватии в 2018-м. Просто ничего с этим не поделаешь, хейтить или нет, понять, простить; это все слова, кто и чем запоминается – уже решено.

Но ошибка с тем, что он не взял паузу из-за травмы... Это грубая ошибка. И о ней говорить надо, потому что у нее все признаки системности.

Очень давно по случаю я приехал в гости к Дмитрию Хохлову в ПСВ. Кроме Димы там еще Юрий Никифоров тогда играл. А тренировал команду сэр Бобби Робсон.
Времени у нас был вагон, говорили мы много и о разном, в том числе о том, в чем отличие футбола здесь и там.

И вот Никифоров рассказал мне, как он, только приехав в ПСВ, простудился на предсезонке. Температура. Ника никому не сказал и вышел на игру – он же обучен играть через не могу, да и конкуренция – надо играть! В той игре он совершил результативную ошибку и вообще сыграл слабо. Сэр Бобби спросил, как так, и Никифоров признался: играл больным. Он думал, его похвалят за характер.

Но Робсон рассердился ужасно и сказал ему: мы покупали тебя, чтобы ты играл за нас здоровым. Когда ты играешь больным, ты нас не выручаешь, а наоборот, подводишь, потому что мы от тебя ждем классной игры, а ты...

Проходят годы, ничего не меняется. Мы продолжаем считать геройством то, что на самом деле просто бесполезно. Делайте выводы, парни», – написал Уткин в телеграм-канале.

Кудряшову прилетели десятки оскорблений за автогол. И настойчивая просьба вернуть деньги за ставку

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