«Поколение моральных уродов в основном. Смотрите, как они общаются, болваны». Александр Тихонов о футболистах

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов критически высказался в адрес футболистов сборной России перед заключительными матчами квалификации ЧМ-2022.

«Я, как патриот российского спорта, только не футбола, пожелал, чтобы было за кого поболеть, чтобы они вышли на чемпионат мира.

Правда, учитывая все последние турниры, пожелать удачи – это одно, но реальность – это другое, не представляю, как им выиграть. Я сомневаюсь, что они смогут выиграть.

Сегодняшнее поколение в футболе – это в основном поколение моральных уродов. Посмотрите, как они общаются, болваны.

Но нашим болельщикам, нашим любителям футбола я бы хотел пожелать удачи, это же не эти бараны [футболисты].

Если сейчас они проиграют и не выйдут, выгнать их всех», – сказал Тихонов.