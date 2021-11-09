Пуйоль может вернуться в «Барселону» на руководящую должность

Теги Барселона Карлес Пуйоль Хави Ла Лига Жоан Лапорта Рамон Планес Футбол

Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль может вернуться в клуб на руководящую должность.

В его возвращении заинтересованы и новый главный тренер Хави, и президент сине-гранатовых Жоан Лапорта.

Сам Пуйоль также имеет огромное желание поработать в родной команде, однако он не видит себя в административной должности и хочет влиять на принятие решение.

В частности, экс-капитан каталонцев может получить пост технического секретаря, который освободится в скором времени в связи с уходом Рамона Планеса.

В то же время отмечается, что Пуйоль точно не вернется в «Барселону» на тренерскую должность в штабе Хави.

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