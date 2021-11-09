Пуйоль может вернуться в «Барселону» на руководящую должность

Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль может вернуться в клуб на руководящую должность.
В его возвращении заинтересованы и новый главный тренер Хави, и президент сине-гранатовых Жоан Лапорта.
Сам Пуйоль также имеет огромное желание поработать в родной команде, однако он не видит себя в административной должности и хочет влиять на принятие решение.
В частности, экс-капитан каталонцев может получить пост технического секретаря, который освободится в скором времени в связи с уходом Рамона Планеса.
В то же время отмечается, что Пуйоль точно не вернется в «Барселону» на тренерскую должность в штабе Хави.