Пуйоль может вернуться в «Барселону» на руководящую должность

Бывший капитан «Барселоны» может вернуться в клуб на руководящую должность.

В его возвращении заинтересованы и новый главный тренер Хави, и президент сине-гранатовых .

Сам Пуйоль также имеет огромное желание поработать в родной команде, однако он не видит себя в административной должности и хочет влиять на принятие решение.

В частности, экс-капитан каталонцев может получить пост технического секретаря, который освободится в скором времени в связи с уходом .

В то же время отмечается, что Пуйоль точно не вернется в «Барселону» на тренерскую должность в штабе .