«Не хочу, чтобы мой сын рос и смотрел на пидорасов». Игрок сборной Украины Беседин об ЛГБТ

Нападающий киевского и сборной Украины Артем Беседин рассказал о своем отношении к ЛГБТ.

– Ты за проведение гей-парадов?

– Нет, конечно. Это ненормально. Людей с нетрадиционной ориентацией в принципе не должно быть. Есть мальчики, есть девочки – все.

Я восстанавливался в Испании. Там реально, люди гонят. У нас еще все по-божески в этом плане, а там их куча. Эти клубы, флаги, ходят там за ручку... Реально, я не могу на это смотреть.

Во-первых, у меня есть сын. Я не хочу, чтобы он рос и смотрел на пидорасов. Я понимаю, что они гонят. Если мальчик с мальчиком идут и держатся за ручку, то разве они не гонят?

– Может, это папа и сын?

– И десна тоже вылизывают папа и сын? Да не гони. Я что, не могу отличить пидораса от нормального? – приводит слова Беседина Tribuna.com со ссылкой на ютуб-канал «ОТДУШИВДУШУ».