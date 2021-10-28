Аршавин о праздновании Дзюбы: «Надеюсь, это не повлияет на отношения Артема с Семаком. Мне тоже не нравилось сидеть в запасе»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал эмоции нападающего Артема Дзюбы после гола в матче с «Динамо» (4:1).
Празднуя забитый мяч с партнерами, форвард крикнул: «Я, #####, здесь должен быть #####».
Неизвестно, к кому обращался Дзюба, который вторую игру подряд начинал на скамейке запасных. Кадры с его словами попали в трансляцию телеканала «Матч ТВ».
– В чем феномен Дзюбы как бомбардира?
– Он рано начал, долго играет. Последние четыре играет в лучшей команде, которая много забивает. Плюс мастерство при нем.
– Как ситуация с Дзюбой скажется на Семаке?
– Это в любом случае вызов для тренера. Я надеюсь, что эти эмоции где зародились, там и умрут. Надеюсь, что они не повлияют на отношения Сергея Богдановича с Артемом, и они разберутся, кто где должен находиться.
Мне тоже не нравилось, когда я сидел на скамейке в «Зените» или «Арсенале». Мне тогда тоже было 31-32, в «Зените» я еще старше был. Главное слово должно оставаться за тренером, – сказал Аршавин.