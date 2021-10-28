Неудачи «Спартака», «Барсы» и «Ливерпуля», победы «МЮ» и «Реала», 18-е золото Дины Авериной, Ян – чемпион UFC и другие новости

1. Жаркий тур в РПЛ начался с поражения ЦСКА от «Рубина» (0:1). Армейцы никак не могут обыграть казанцев при Слуцком – 3 поражения и ничья. «Краснодар» уступил «Крыльям» (0:1), из-за чего прервалась 7-матчевая серия «быков» без поражений в РПЛ. «Локомотив» одержал волевую победу над «Нижним Новгородом» (2:1) благодаря автоголу на 94-й минуте и вышел на второе место в чемпионате России.

Интереснее всего было на стадионе «Спартака» – красно-белые упустили победу над «Ростовом» (1:1), пропустив на 95-й минуте. После такого фанаты требовали от игроков снять футболки и объясняли, кто здесь «Спартак», а кто – не совсем.

Команда Руя Витории не побеждает 4 матча подряд – 2 поражения и 2 ничьих. Тем не менее португалец, похоже, продолжит работать как минимум до зимней паузы.

2. В АПЛ «Манчестер Юнайтед» частично реабилитировался после разгрома от «Ливерпуля», крупно обыграв «Тоттенхэм» (3:0). Для манкунианцев эта победа стала первой за пять игр в чемпионате. Роналду стал главной звездой, прервав безголевую серию в АПЛ и в 11-й раз в карьере достигнув планки в 40 голов за год.

«Ливерпуль» неожиданно сыграл вничью с «Брайтоном» (2:2), ведя 2:0 к 24-й минуте. Даже очередное результативное действие Салаха не помогло. «Ман Сити» тоже потерял очки в этом туре, уступив «Кристал Пэлас» (0:2) и прервав свою 8-матчевую серию без поражений в АПЛ.

«Арсенал» уверенно обыграл «Лестер» (2:0) и продлил серию без поражений до 9 матчей. «Челси» разгромил Ньюкасл» (3:0), благодаря чему лидирует в АПЛ c 25 очками. Остальные результаты тура – здесь.

3. Пока что увольнение Кумана не принесло «Барселоне» успехов – каталонцы сыграли вничью с «Алавесом» (1:1) и идут на 9-м месте в Ла Лиге. У «блауграны» 16 очков после 11 стартовых матчей Ла Лиги – ее худший результат за 19 лет. Еще и Агуэро стало плохо во время матча, к счастью, все обошлось.

«Реал» на фоне заклятого соперника почти образец стабильности – «сливочные» лидируют в чемпионате после победы над «Эльче» (2:1). Все остальные результаты тура – тут.

4. Гран-при Канады. У мужчин первое место занял Нэтан Чен, Джейсон Браун стал вторым, Евгений Семененко – третий.

В парном катании победу одержали китайцы Вэньцзинь Суй и Цун Хань, россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин заняли второе место.

В танцах выиграла канадская пара Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли пятое место.

5. Петр Ян победил Кори Сэндхагена и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе. Также на UFC 267 Махачев одержал победу над Хукером, Блахович проиграл Тейшейре. Другие результаты – здесь.

6. В чемпионате Италии «Ювентус» внезапно проиграл «Вероне» (1:2) и отстает от лидеров на 13 очков. «Аталанта» и «Лацио» сыграли вничью (2:2), Миранчук весь матч просидел в запасе.

7. Дина Аверина победила в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике, Арина Аверина взяла бронзу. Для Дины это 18-е золото на чемпионатах мира – она побила рекорд Канаевой. Кроме того, россиянка стала первой в истории четырехкратной чемпионкой мира по художественной гимнастике в личном многоборье.

8. НХЛ. «Питтсбург» проиграл «Нью-Джерси» (2:4), несмотря на возвращение Кросби, «Флорида» прервала 8-матчевую победную серию, уступив «Бостону» (2:3 Б, Бобровский не играл), «Миннесота» проиграла «Колорадо» (1:4), Капризов вновь не забил. Все результаты дня – здесь.

9. В КХЛ «Трактор» разгромил «Ак Барс», «Автомобилист» забил 8 голов «Куньлуню», «Магнитка» победила «Витязь». Остальные результаты дня – тут.

10. В чемпионате Германии «Бавария» победила «Унион» (5:2) благодаря дублю Левандовского, дортмундская «Боруссия» обыграла «Кельн» (2:0). Здесь можно ознакомиться с другими итогами тура Бундеслиги.

11. НБА. 32 очка Дерозана помогли «Чикаго» обыграть «Юту» и другие результаты.

12. В это сложно поверить, но у Кокорина опять травма. Из-за этого он пропустит 4-й матч «Фиорентины» подряд.

13. О назначении Хави в «Барсу» объявят в среду или в четверг, все согласовано. «Аль-Садд» из последних сил пытается сопротивляться и заявляет: «Любой хоть немного профессиональный клуб должен вступить в переговоры, если у тренера контракт».

14. «Спартак» подписывает Даниила Хлусевича. За хавбека тульского «Арсенала» заплатят 3 млн евро, контракт – до 2026 года.

15. Артем Дзюба отписался от сборной России в инстаграме. Он не играл за национальную команду после назначения Валерия Карпина.

16. На лучших российских футболистов есть спрос в Европе: Головин интересен «Эвертону», а Алексей Миранчук может перейти в «Торино». Правда, в туринском клубе информацию назвали слухами.

17. Россиянка Кузьмина вновь включена в число кандидатов на пост главы техкома FIG. Комиссия по этике постановила вернуть ее кандидатуру.

Цитаты дня.

Криштиану Роналду: «В один день нас хвалят, в другой – называют дерьмом. Критика меня не волнует»

Витория об 1:1 с «Ростовом»: «Спартаку» не хватило небольшой крупицы удачи. Футбол жесток»

Павлюченко о рекорде Дзюбы: «Его поливают грязью, а он затыкает рты делом – голами. Сегодня он лучший форвард России»

Петр Ян: «Все здесь знают, кто настоящий чемпион»

Аллегри про 1:2 с «Вероной»: «Юве» сейчас середняк. Нужно замолчать и работать»

Винер-Усманова о медалях Авериных на ЧМ: «Разговоры наших оппонентов стали несущественными. Хотя и на Солнце бывают пятна – ошибки были»

Тарасова о россиянках на Гран-при Канады: «Русскую женщину ничего не может сломить. Вспомните, они отправились в Ванкувер в последний момент»

Орлов о победе «Зенита» над «Динамо»: «Москва – Петербург – 2:11. «Зенит» дал мастер-класс для всего российского футбола, конкурентов у него сейчас нет»