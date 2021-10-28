«Барселона» идет 9-й в Ла Лиге после ничьей с «Алавесом» (1:1) в первом матче без Кумана. Отставание от «Реала» – 8 очков

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В 12-м туре Ла Лиги «Барселона» дома поделила очки с «Алавесом» (1:1).

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

На 49-й минуте Мемфис Депай открыл счет с передачи Жорди Альбы. Луис Риоха сравнял счет на 52-й.

«Блауграна» занимает 9-е место в таблице с 16 очками, на 8 баллов отставая от лидирующего «Реала».

Матч с «Алавесом» стал для каталонцев первым после увольнения Роналда Кумана. Сейчас обязанности тренера исполняет Серхи Бархуан.

Барселона – Алавес 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
30 октября, 22.00, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 49 Депай, 1:1 – 52 Риоха.
Барселонатер Стеген, Мингеса (Ezzalzouli, 80), Пике (Лангле, 70), Эрик Гарсия, Альба, Бускетс, Нико Гонсалес (Бальде, 80), Гави (Пуч, 70), Дест, Агуэро (Коутиньо, 41), Депай.
АлавесСивера, Химо Наварро (Агиррегабириа, 20), Лагуардиа, Лежен, Дуарте, Пере Понс (Пина, 62), Мойя (Ману Гарсия, 80), Лум, Мендес (Пельистри, 62), Хоселу (Силла, 80), Риоха.
Предупреждения:
Сивера (45), Дуарте (82).

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