«Барселона» идет 9-й в Ла Лиге после ничьей с «Алавесом» (1:1) в первом матче без Кумана. Отставание от «Реала» – 8 очков

В 12-м туре Ла Лиги «Барселона» дома поделила очки с «Алавесом» (1:1).
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
На 49-й минуте Мемфис Депай открыл счет с передачи Жорди Альбы. Луис Риоха сравнял счет на 52-й.
«Блауграна» занимает 9-е место в таблице с 16 очками, на 8 баллов отставая от лидирующего «Реала».
Матч с «Алавесом» стал для каталонцев первым после увольнения Роналда Кумана. Сейчас обязанности тренера исполняет Серхи Бархуан.
- Дата проведения
- 30 октября, 22.00, «Камп Ноу»
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Барселона –
тер Стеген, Мингеса (Ezzalzouli, 80), Пике (Лангле, 70), Эрик Гарсия, Альба, Бускетс, Нико Гонсалес (Бальде, 80), Гави (Пуч, 70), Дест, Агуэро (Коутиньо, 41), Депай.
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Алавес –
Сивера, Химо Наварро (Агиррегабириа, 20), Лагуардиа, Лежен, Дуарте, Пере Понс (Пина, 62), Мойя (Ману Гарсия, 80), Лум, Мендес (Пельистри, 62), Хоселу (Силла, 80), Риоха.