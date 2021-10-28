«Барселона» идет 9-й в Ла Лиге после ничьей с «Алавесом» (1:1) в первом матче без Кумана. Отставание от «Реала» – 8 очков

В 12-м туре дома поделила очки с (1:1).

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На 49-й минуте Мемфис Депай открыл счет с передачи Жорди Альбы. Луис Риоха сравнял счет на 52-й.

«Блауграна» занимает 9-е место в таблице с 16 очками, на 8 баллов отставая от лидирующего «Реала».

Матч с «Алавесом» стал для каталонцев первым после увольнения Роналда Кумана. Сейчас обязанности тренера исполняет Серхи Бархуан.

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