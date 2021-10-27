UFC 267. Блахович против Тейшейры, Ян – Сэндхаген, Махачев – Хукер и другие бои

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30 октября в Абу-Даби состоится турнир UFC 267.

Главным событием вечера станет бой чемпиона UFС в полутяжелом весе Яна Блаховича (28-8) против Гловера Тейшейры (32-7).

В со-главном поединке встретятся Петр Ян (15-2) и Кори Сэндхаген (14-3). На кону боя будет временный титул UFC в легчайшем весе.

Начало UFC 267 – в 17:30 по московскому времени, главные бои стартуют в 21:00. Трансляция будет доступна на UFC Fight Pass, а также на Wink и More TV, а два главных боя покажут на «РЕН ТВ».

Основные поединки:

Ислам Махачев (20-1) – Дэн Хукер (21-10);

Александр Волков (33-9) – Марчин Тыбура (22-6);

Ли Цзинлян (18-6) – Хамзат Чимаев (9-0)

Магомед Анкалаев (15-1) – Волкан Оздемир (17-5);

Зубайра Тухугов (19-5-1) – Рикардо Рамос (15-3);

Альберт Дураев (14-3) – Роман Копылов (8-1).

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