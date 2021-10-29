Петр Ян: «Все знают здесь, кто настоящий чемпион»

Теги UFC MMA Петр Ян Алджамейн Стерлинг Кори Сэндхаген UFC 267 Петр Ян - Сэндхаген Бокс/MMA/UFC

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян прокомментировал победу над Кори Сэндхагеном.

«Все знают здесь, кто является настоящим чемпионом. Все знают, что Алджамейн бегает сейчас.

Я готов драться с любым оппонентом, будь то Диллашоу или клоун Стерлинг.

Большое спасибо команде «Архангел Михаил» и Алтушкину за организацию боя», – сказал Ян после боя.

Петр Ян победил Кори Сэндхагена единогласным решением судей на UFC 267

UFC 267. Блахович против Тейшейры, Ян одержал победу над Сэндхагеном, Махачев победил Хукера и другие бои

 

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