Петр Ян: «Все знают здесь, кто настоящий чемпион»

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян прокомментировал победу над Кори Сэндхагеном.

«Все знают здесь, кто является настоящим чемпионом. Все знают, что Алджамейн бегает сейчас.

Я готов драться с любым оппонентом, будь то Диллашоу или клоун Стерлинг.

Большое спасибо команде «Архангел Михаил» и Алтушкину за организацию боя», – сказал Ян после боя.

Петр Ян победил Кори Сэндхагена единогласным решением судей на UFC 267

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