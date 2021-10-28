Чемпионат России. «Зенит» против «Динамо», ЦСКА, «Локо» и «Спартак» проведут матчи в субботу

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Химки Рубин премьер-лига Россия результаты Динамо Москва Ахмат Урал Арсенал Тула Краснодар Уфа Нижний Новгород Сочи Футбол

13-й тур РПЛ стартует матчем «Зенит»«Динамо».

В субботу ЦСКА играет на выезде с «Рубином», «Спартак» принимает «Ростов», «Локомотив» встречается в гостях с «Нижним Новгородом».

В воскресенье «Сочи» будет противостоять тульскому «Арсеналу».

Чемпионат России

13-й тур

Зенит – Динамо
Дата проведения
29 октября, 19.00, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Рубин – ЦСКА
Дата проведения
30 октября, 14.00, «Ак Барс Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Спартак – Ростов
Дата проведения
30 октября, 16.30, «Открытие Банк Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Нижний Новгород – Локомотив
Дата проведения
30 октября, 19.00, «Стадион Нижний Новгород»
превью матча онлайн статистика

 

Краснодар – Крылья Советов
Дата проведения
30 октября, 19.00, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика

 

Уфа – Ахмат
Дата проведения
31 октября, 14.00, «BetBoom Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Арсенал Тула – Сочи
Дата проведения
31 октября, 16.30, «Арсенал»
превью матча онлайн статистика

 

Химки – Урал
Дата проведения
31 октября, 19.00, «Арена Химки»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные