Чемпионат России. «Зенит» против «Динамо», ЦСКА, «Локо» и «Спартак» проведут матчи в субботу

13-й тур РПЛ стартует матчем «Зенит» – «Динамо».

В субботу ЦСКА играет на выезде с «Рубином», «Спартак» принимает «Ростов», «Локомотив» встречается в гостях с «Нижним Новгородом».

В воскресенье «Сочи» будет противостоять тульскому «Арсеналу».

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13-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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