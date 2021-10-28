Чемпионат России. «Зенит» против «Динамо», ЦСКА, «Локо» и «Спартак» проведут матчи в субботу

13-й тур РПЛ стартует матчем «Зенит» – «Динамо».
В субботу ЦСКА играет на выезде с «Рубином», «Спартак» принимает «Ростов», «Локомотив» встречается в гостях с «Нижним Новгородом».
В воскресенье «Сочи» будет противостоять тульскому «Арсеналу».
13-й тур
- Дата проведения
- 29 октября, 19.00, «Газпром Арена»
- Дата проведения
- 30 октября, 14.00, «Ак Барс Арена»
- Дата проведения
- 30 октября, 16.30, «Открытие Банк Арена»
- Дата проведения
- 30 октября, 19.00, «Стадион Нижний Новгород»
- Дата проведения
- 30 октября, 19.00, «стадион Краснодар»
- Дата проведения
- 31 октября, 14.00, «BetBoom Арена»
- Дата проведения
- 31 октября, 16.30, «Арсенал»
- Дата проведения
- 31 октября, 19.00, «Арена Химки»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.