«Локомотив» – «Сочи». 1:0 – Юрганов забил в свои ворота. Онлайн-трансляция

В 12-м туре РПЛ «Локомотив» принимает «Сочи».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Защитник южан Игорь Юрганов срезал мяч в свои ворота на 41-й минуте.
Игру покажет канал «Матч! Премьер».
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- Дата проведения
- 25 октября, 19.00, «стадион Локомотив»
- Гол:
- 1:0 – 41, автогол Юрганов.
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Локомотив –
Гильерме, Рыбус, Пабло, Едвай, Бека-Бека, Тикнизян, Баринов, Рыбчинский, Марадишвили, Жемалетдинов, Керк.
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Сочи –
Заболотный, Заика, Юрганов, Родригао, Прохин, Терехов, Нобоа, Цаллагов, Бурмистров, Юсупов, Кассьерра.