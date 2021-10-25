«Локомотив» – «Сочи». 1:0 – Юрганов забил в свои ворота. Онлайн-трансляция

В 12-м туре РПЛ принимает .

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Защитник южан Игорь Юрганов срезал мяч в свои ворота на 41-й минуте.

Игру покажет канал «Матч! Премьер».

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