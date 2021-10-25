«Локомотив» – «Сочи». 1:0 – Юрганов забил в свои ворота. Онлайн-трансляция

Теги Локомотив премьер-лига Россия Sports.ru Сочи Футбол

В 12-м туре РПЛ «Локомотив» принимает «Сочи».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Защитник южан Игорь Юрганов срезал мяч в свои ворота на 41-й минуте.

Игру покажет канал «Матч! Премьер». 

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Локомотив – Сочи 1:0 (первый тайм)
Дата проведения
25 октября, 19.00, «стадион Локомотив»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 41, автогол Юрганов.
ЛокомотивГильерме, Рыбус, Пабло, Едвай, Бека-Бека, Тикнизян, Баринов, Рыбчинский, Марадишвили, Жемалетдинов, Керк.
СочиЗаболотный, Заика, Юрганов, Родригао, Прохин, Терехов, Нобоа, Цаллагов, Бурмистров, Юсупов, Кассьерра.
Предупреждения:
Рыбус (24), Прохин (30).

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