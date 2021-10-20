«МЮ» пропустил в 9-м матче подряд. Игра с «Ливерпулем» – 24 октября

«Манчестер Юнайтед» дома уступает «Аталанте» (0:2, первый тайм) в .

Манкунианцы пропускают на протяжении 9 матчей во всех турнирах. В 8 из них ворота защищал , еще в одном – .

В последний раз «МЮ» удавалось сохранить ворота сухими 29 августа – в игре с «Вулверхэмптоном» (1:0).

Следующий матч команды назначен на 24 октября – с «Ливерпулем».

«Ливерпуль» забил 2+ гола в 9-й игре подряд. Матч с «МЮ» – 24 октября

«Манчестер Юнайтед» – «Аталанта». 0:2 – Демирал забил после подачи с углового. Онлайн-трансляция