«Барсе» и «Милану» интересен Лингард. Джесси может покинуть «МЮ» из-за опасений не попасть на ЧМ

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Полузащитник Джесси Лингард может покинуть «Манчестер Юнайтед» в качестве свободного агента летом.

Как сообщает ESPN, интерес к 28-летнему хавбеку проявляют «Барселона» и «Милан». Сам футболист не отказывается от варианта с продолжением карьеры в Испании либо Италии.

Лингард уже отказался от предложенного «Манчестером» контракта, поскольку боится не попасть в сборную Англии на ЧМ-2022 из-за нехватки игровой практики. Новое предложение от «МЮ» еще не поступало, а если поступит, то клубу придется обещать Джесси более частые выходы в стартовом составе.

В текущем сезоне Лингард провел 3 матча в АПЛ, забив 2 мяча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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