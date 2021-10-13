«Барсе» и «Милану» интересен Лингард. Джесси может покинуть «МЮ» из-за опасений не попасть на ЧМ

Полузащитник Джесси Лингард может покинуть в качестве свободного агента летом.

Как сообщает ESPN, интерес к 28-летнему хавбеку проявляют и . Сам футболист не отказывается от варианта с продолжением карьеры в либо Италии.

Лингард уже отказался от предложенного «Манчестером» контракта, поскольку боится не попасть в сборную Англии на ЧМ-2022 из-за нехватки игровой практики. Новое предложение от «МЮ» еще не поступало, а если поступит, то клубу придется обещать Джесси более частые выходы в стартовом составе.

В текущем сезоне Лингард провел 3 матча в , забив 2 мяча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.