Зарплата Гиздоля в «Локомотиве» – 1 млн евро в год, контракт по схеме «1+1» (Telesport)

Стала известна заплата нового главного тренера «Локомотива» .

52-летний немец будет зарабатывать в московском клубе 1 миллион евро в год, утверждает Telesport со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Годовой оклад Марко Николича, уволенного из «Локомотива», сначала был почти вдвое меньше – около 600 тысяч евро. Зарплата серба увеличилась до 1,2 млн после продления контракта минувшим летом.

Для сравнения, Гиздоль зарабатывал в «Хоффенхайме» 800 тысяч евро в год до вычета налогов, в «Гамбурге» – 1,5 млн, в «Кельне» – 3 млн в год.

Миллион евро в год в «Локо» – это уже зарплата после вычета налогов. Плюс предусмотрены бонусы за попадание в еврокубки и победу в Кубке России.

Срок контракта – до конца сезона с возможностью продления еще на один. Соглашение со специалистом еще не подписано – все договоренности зафиксировали по электронной почте.

Рангник и новый тренер «Локо» объединились в третий раз. Ральф уже устраивал Гиздоля в «Хоффенхайм» и «Шальке», потом чуть не перетащил в «РБ»

Гиздоль плохо ставит командную игру. Его «Гамбург» и «Кельн» – примеры безнадеги, «Хоффенхайм» – веселого хаоса