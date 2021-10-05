«Локомотиву» интересен защитник «Лацио» Патрик

Защитник «Лацио» Патрик Габаррон может продолжить карьеру в России.

По информации «РБ Спорт», 28-летний испанец может заменить в «Локомотиве» защитника Пабло, который в зимнее трансферное окно, вероятно, перейдет в «Краснодар». Московский клуб рассматривает именно Патрика в качестве замены бразильцу.

Агент защитника подтвердил интерес «Локомотива».

«Есть такие слухи относительно моего клиента Патрика. «Локомотив» может быть в нем заинтересован», – сказал Пасторелло.

Патрик забил второй гол в ворота в матче Лиги Европы. Его статистика – здесь.