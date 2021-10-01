Каррагер о Салахе: «Мировой класс, один из величайших игроков в истории «Ливерпуля». Не думаю, что в европейском футболе есть кто-то лучше сейчас»

Бывший защитник «Ливерпуля» высоко оценил игру форварда клуба Мохамеда Салаха.

«Я не думаю, что в данный момент в европейском футболе есть кто-то лучше. Я видел Лигу чемпионов, его показатели за последнее время – выдающиеся.

За время, которое он провел в , к нему никогда не возникало много вопросов, но сейчас он набрал лучшую форму, которую я видел».

О голе в ворота «Ман Сити»

«Это был мировой класс, он игрок мирового класса.

Я говорил несколько недель назад, что он один из величайших игроков, выступавших за «Ливерпуль». На днях «Ливерпуль» потерял Роджера Ханта – одного из величайших игроков в истории, с которыми сталкивались вратари. тоже среди них. Он, без сомнений, занимает место на правом фланге сборной «Ливерпуля» всех времен».

О продлении контракта, заканчивающегося в 2023-м

«Я знаю, в какой ситуации находится «Ливерпуль». У них нет таких финансов, как у «Ман Сити», на игроков вроде Кевина де Брюйне. Но сейчас он играет не хуже любого игрока в европейском футболе, так что они не должны затягивать этот процесс, рискуя потерять его через 2 года, потому что он заботится о своей карьере.

Я не хочу сказать, что он, как Роналду, будет одним из лучших бомбардиров в 35-36 лет, но я думаю, что он может многое предложить в игровом плане после 30 лет», – сказал Каррагер.

Салах – волшебник и тактический инструмент Клоппа. Кажется, он выдал лучший индивидуальный перфоманс сезона против «Сити»