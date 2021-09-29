Гвардиола не удивлен поражениям «Барсы» и «Реала» в ЛЧ: «Уровень турнира вырос. Надо праздновать каждую победу»

Главный тренер заявил, что его не удивили результаты «Реала» и «Барселоны» в Лиге чемпионов.

«Результаты Лиги чемпионов меня не удивляют. Я играю в этом турнире 12 лет и чувствую, как поднялся уровень. Каждая игра может быть опасной даже для больших команд.

Раньше, когда я говорил, как сложно выиграть матч, люди, возможно, меня не слушали. Вот почему, когда выходишь в Лигу чемпионов, нужно праздновать. Когда выигрываешь матч на групповом этапе, нужно праздновать. Когда попадаешь в четвертьфинал, нужно отпраздновать и отдать должное этому достижению», – сказал Гвардиола.

Напомним, на этой неделе проиграл на последних минутах «Шерифу» (1:2), а разгромно проиграла «Бенфике» (0:3).