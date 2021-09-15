Клаудиньо о «Зените»: «Знал, что еду в самый популярный и титулованный клуб России. Цель – отлично сыграть в ЛЧ и вновь взять золото в РПЛ»

Полузащитник «Зенита» рассказал, какие цели ставит перед собой в новом клубе.

– В матче с «Рубином» ты забил первый гол за «Зенит». Кому его посвящаешь?

– Для начала я благодарен Богу за то, что он дал мне здоровье и силы заниматься тем, что я люблю больше всего, – играть в футбол. А гол в ворота «Рубина» посвящаю семье, родителям и сестре, которые всегда на моей стороне и поддерживают во всем.

– В июле Малком сказал, что его персональная задача на сезон – забить больше десяти мячей. А ты ставишь перед собой индивидуальные цели?

– Моя главная цель – помочь «Зениту» вновь взять золото , отлично выступить в чемпионов и выиграть как можно больше трофеев. Я ведь знал, что еду играть за самый популярный и титулованный клуб России, так что мне хочется своими действиями на поле лишь приумножить это. И не так важно, сколько я при этом забью мячей и сделаю передач.

Конечно, мне это очень нравится, но на первом месте всегда командное, а не личное.

– Можно ли сказать, что ты уже адаптировался к команде, раз забиваешь и отдаешь голевые передачи?

– Думаю, да. С самых первых матчей за «Зенит» я начал все понимать и привыкать к манере и стилю игры команды и моих одноклубников.

В играх с «Челси» и «Рубином» я проделал хорошую работу, помог команде. Ну а гол, забитый в Казани, придал еще больше уверенности и снял то напряжение, которое всегда присутствует на новом для тебя месте. Он пришел в самый нужный момент – теперь все пойдет как надо! – сказал Клаудиньо.

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