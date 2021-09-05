Дибала будет получать 10 млн евро в год по новому контракту. Больше в «Юве» только у де Лигта

Нападающий Пауло Дибала близок к продлению контракта с .

По данным La Repubblica, по новому соглашению с клубом аргентинец будет зарабатывать 10 миллионов евро в год, включая бонусы.

Больше Дибалы в «Ювентусе» будет получать только защитник Маттейс де Лигт, который после ухода Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым игроком команды с зарплатой в размере 12 миллионов евро в год.

Перед матчем с «Сампдорией» агент Хорхе Антун встретится с руководством «Ювентуса», чтобы согласовать детали.

В этом сезоне Дибала, выступающий за «бьянконери» с 2015 года, забил один гол и сделал две результативные передачи в четырех матчах Серии А.

Полную статистику 27-летнего форварда можно изучить по ссылке.