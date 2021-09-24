Жерар Пике: «У «Барсы» 5 игр при двухдневном отдыхе. Лига чемпионов, матч с «Атлетико»… Мы же люди»

Защитник «Барселоны» пожаловался на тяжелый календарь.

«У нас 5 игр при двухдневном отдыхе, я этого не понимаю. Игрокам нужно помогать. Я не знаю, кто составляет такое расписание. Почему мы играли в понедельник, а не в субботу или воскресенье?

Это не критика, а размышления, как можно помочь игрокам. Меньше чем через 72 часа после «Кадиса» у нас будет игра с «Леванте», затем чемпионов, затем «Атлетико»… Мы же люди. Нет ничего сложного, чтобы поставить матч пораньше», – заявил Пике.

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