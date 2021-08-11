Президент «Урала» о 16-м месте в РПЛ: «К Шалимову нет вопросов. Он отлично выполняет работу»

Теги премьер-лига Россия Бетсити Кубок России Игорь Шалимов Урал Григорий Иванов Спорт-Экспресс Футбол

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался после матча Бетсити Кубка России с владимирским «Торпедо» (2:0), который стал первым победным для екатеринбуржцев в этом сезоне.

«Мы рады, что выиграли. У нас стоят другие цели, нужно двигаться дальше. Нам необходимо побеждать в каждом матче, мы сами загнали себя в тяжелую ситуацию (после 8 туров «Урал» замыкает таблицу РПЛ – прим. Sports.ru).

К Шалимову нет никаких вопросов и быть даже не может, человек всего полтора месяца работает. Он отлично выполняет свою работу», — сказал Иванов.

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