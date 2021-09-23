Фанаты сожгли машину судьи после срыва матча в лиге Боснии. Авто с пассажирами остановили за городом

Матч 10-го тура чемпионата Боснии и Герцеговины, в котором встречались «Вележ» и «Борац» Баня-Лука (0:2), спровоцировал ряд скандальных ситуаций.

Как сообщает Radio Sarajevo, в течение игры главный арбитр Сабрия Топалович допустил ряд ошибок, повлиявших в том числе на счет, и на 82-й минуте, после второго гола «Бораца», фанаты «Вележа» выбежали на поле. В связи с этим матч был прерван.

После игры автомобилю, на котором возвращались Топалович и сотрудники , в тоннеле на трассе преградили дорогу неустановленные лица. Преступники разбили стекло в машине и закинули внутрь подожженный пиротехнический предмет.

В результате инцидента пострадал инспектор матча Аднан Алиспахич.

Также отмечается, что еще на стадионе на пути в раздевалку Топалович получил несколько ударов от посетителей арены.

было присуждено техническое поражение со счетом 0:3, его стадион дисквалифицирован на неопределенный срок, а руководство клуба и иные организаторы игры могут быть привлечены к ответственности по итогам расследования дисциплинарной комиссии.