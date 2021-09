Фанаты сожгли машину судьи после срыва матча в лиге Боснии. Авто с пассажирами остановили за городом

Матч 10-го тура чемпионата Боснии и Герцеговины, в котором встречались «Вележ» и «Борац» Баня-Лука (0:2), спровоцировал ряд скандальных ситуаций.

Как сообщает Radio Sarajevo, в течение игры главный арбитр Сабрия Топалович допустил ряд ошибок, повлиявших в том числе на счет, и на 82-й минуте, после второго гола «Бораца», фанаты «Вележа» выбежали на поле. В связи с этим матч был прерван.

После игры автомобилю, на котором возвращались Топалович и сотрудники , в тоннеле на трассе преградили дорогу неустановленные лица. Преступники разбили стекло в машине и закинули внутрь подожженный пиротехнический предмет.

В результате инцидента пострадал инспектор матча Аднан Алиспахич.

Также отмечается, что еще на стадионе на пути в раздевалку Топалович получил несколько ударов от посетителей арены.

было присуждено техническое поражение со счетом 0:3, его стадион дисквалифицирован на неопределенный срок, а руководство клуба и иные организаторы игры могут быть привлечены к ответственности по итогам расследования дисциплинарной комиссии.

Vele Mostar – match was interrupted in the 82 minute after local fans stormed the pitch, who were furious at the work of referee Sabrija Topalović. After the game, Velez Mostar fans also attacked the car in which 3 referees were traveling and they burned it. pic.twitter.com/SqEygY5cMf