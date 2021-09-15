«Зенит» пытался купить Агаларова у «Анжи» за 2,5 млн рублей в январе 2020-го, но «Уфа» дала 7 млн

Зимой 2020 года за форварда «Уфы» , который тогда играл за «Анжи», боролся .

По данным Eurostavka, в Петербурге рассматривали Агаларова в качестве усиления для второй команды, но предложение «Зенита» не устроило президента Османа Кадиева.

«Зенит» предложил за россиянина 2,5 млн рублей, а «Уфа» давала за него 7 млн рублей. В итоге «Анжи» согласовал сделку по переходу Агаларова в «Уфу».

Срок действующего контракта форварда с башкирским клубом действует до лета 2022 года.

Сейчас Агаларов единолично лидирует в списке лучших бомбардиров РПЛ. На его счету 8 голов в 8 матчах чемпионата. Статистику 21-летнего нападающего можно найти по ссылке.

Агаларов разрывает РПЛ, но кое-что смущает. Раньше он столько не забивал, а сейчас – аномально точно бьет