Левандовски, автор покера Аллер и Нкунку – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА запустил голосование за лучшего игрока первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
В список претендентов вошли четыре футболиста.
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем забил гол и сделал результативную передачу в матче с «Бешикташем» (2:1).
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски сделал дубль в игре с «Барселоной» (3:0).
Нападающий «Аякса» Себастьян Аллер забил 4 гола в матче со «Спортингом» (5:1).
Полузащитник «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку сделал хет-трик в игре с «Манчестер Сити» (3:6).
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