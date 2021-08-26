Левандовски, автор покера Аллер и Нкунку – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

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УЕФА запустил голосование за лучшего игрока первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

В список претендентов вошли четыре футболиста.

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем забил гол и сделал результативную передачу в матче с «Бешикташем» (2:1).

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски сделал дубль в игре с «Барселоной» (3:0).

Нападающий «Аякса» Себастьян Аллер забил 4 гола в матче со «Спортингом» (5:1).

Полузащитник «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку сделал хет-трик в игре с «Манчестер Сити» (3:6).

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