«Янг Бойз» одержали две победы на групповом этапе ЛЧ – обе над командами Роналду

«Янг Бойз» обыграли (2:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Швейцарский клуб, который добрался до группового раунда ЛЧ во второй раз в своей истории, одержал вторую победу в основной сетке турнира.

Впервые победили в группе ЛЧ в своем дебютном сезоне на этой стадии. В сезоне-2018/19 в 6-м туре был обыгран (2:1).

Тогда за туринский клуб выступал нападающий , который сейчас играет за «МЮ».

Пас-привоз Лингарда на 90+4, безумная красная Биссаки на 35-й – так «МЮ» Роналду стартовал в ЛЧ