«Янг Бойз» одержали две победы на групповом этапе ЛЧ – обе над командами Роналду

«Янг Бойз» обыграли «Манчестер Юнайтед» (2:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Швейцарский клуб, который добрался до группового раунда ЛЧ во второй раз в своей истории, одержал вторую победу в основной сетке турнира.
Впервые «Янг Бойз» победили в группе ЛЧ в своем дебютном сезоне на этой стадии. В сезоне-2018/19 в 6-м туре был обыгран «Ювентус» (2:1).
Тогда за туринский клуб выступал нападающий Криштиану Роналду, который сейчас играет за «МЮ».
Пас-привоз Лингарда на 90+4, безумная красная Биссаки на 35-й – так «МЮ» Роналду стартовал в ЛЧ