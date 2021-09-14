«Янг Бойз» одержали две победы на групповом этапе ЛЧ – обе над командами Роналду

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Ювентус Янг Бойз высшая лига Швейцария Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Янг Бойз» обыграли «Манчестер Юнайтед» (2:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Швейцарский клуб, который добрался до группового раунда ЛЧ во второй раз в своей истории, одержал вторую победу в основной сетке турнира.

Впервые «Янг Бойз» победили в группе ЛЧ в своем дебютном сезоне на этой стадии. В сезоне-2018/19 в 6-м туре был обыгран «Ювентус» (2:1).

Тогда за туринский клуб выступал нападающий Криштиану Роналду, который сейчас играет за «МЮ».

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