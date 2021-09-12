Оле-Гуннар Сульшер: «Роналду и Варан 4 раза выигрывали ЛЧ в «Реале». Это хорошо для «МЮ»

Главный тренер высказался об игроках в составе команды, которые не раз побеждали в Лиге чемпионов.

– Теперь в команде есть игроки, у которых по несколько побед в Лиге чемпионов. Насколько это может быть важно, учитывая их опыт менталитет?

– Конечно, это хорошо. Криштиану и Варан выигрывали Лигу чемпионов четыре раза с «Реалом», а Роналду брал ее еще здесь, с нами. Думаю, увидеть этих футболистов поближе – здорово для всех в команде. Они пришли, очень хорошо поладили с игроками. Они здесь, чтобы помочь команде, – сказал Сульшер.

В прошлом сезоне «МЮ» занял третье место в группе Лиги чемпионов с «ПСЖ», «Лейпцигом» и «Истанбулом», вылетев в Лигу Европы, где дошел до финала.