Директор «Краснодара» о 20 млн евро за Кордобу: «Это не соответствует действительности. Приобрели его за 10,5 млн плюс небольшие бонусы»

Генеральный директор «Краснодара» рассказал о покупке нападающего и продаже хавбека .

Ранее сообщалось, что «быки» заплатили за Кордобу 20 млн евро.

«Это не соответствует действительности. Откуда представители СМИ получили информацию о том, что наш клуб приобрел Кордобу за такую сумму?

Я официально заявляю, что футбольный клуб приобрел нападающего Джона Кордобу за 10,5 млн евро, плюс небольшие бонусы в случае удачного выступления клуба в еврокубках. Вот именно эта сумма, и только она соответствует действительности.

Также хочу прокомментировать еще одну сделку: в СМИ прошла информация о том, что мы продали Кристоффера Олссона за 4 млн евро, но это также не соответствует действительности. Шведского полузащитника мы продали за 6,3 млн евро», – заявил Хашиг.

В 6 матчах 28-летний Кордоба забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.