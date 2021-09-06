Антуан Гризманн: «Не спал 10 дней, ожидая переход в «Атлетико». Это самое прекрасное, что случалось со мной за последние годы»

Форвард Антуан Гризманн, вернувшийся из «Барселоны» в , заявил, что рад оказаться в мадридском клубе.

«Я очень-очень счастлив, прямо улыбка до ушей. Я не спал десять дней, ожидая этого момента, и я наслаждаюсь им вместе со своей семьей.

В каждом матче я буду отдавать все за те усилия, которые клуб приложил, чтобы вернуть меня. Я знал, что «Атлетико» – лучшее место для меня, чтобы быть счастливым на поле и вне его.

Последний день окна был немного сумасшедшим, но все прошло хорошо, и я хотел снова стать «матрасником». Думаю, это самое прекрасное, что случилось со мной за последние годы.

Я отдам все за тех, кто будет на трибунах или станет наблюдать за матчами по телевизору. Дайте им знать, что я буду тем игроком, который оставит все ради них. Постараюсь сделать все возможное, чтобы они гордились мной.

Надеюсь, вместе мы сможем прожить волшебные дни и ночи, наслаждаясь друг другом. Это моя главная цель. У нас с болельщиками были очень хорошие отношения, и я хочу их вернуть. Надеюсь, мы все снова сможем насладиться моментом вместе», – сказал Гризманн.