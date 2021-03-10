Агент ван де Бека: «Переход Роналду в «МЮ» – плохая новость для нас»

Агент Гвидо Альберс, представляющий интересы полузащитника Донни ван де Бека, высказался о перспективах своего клиента в клубе.

«Криштиану перешел в «МЮ», и это плохая новость для нас. Погба играет слева. Переход Роналду означает, что теперь в полузащите появится еще один игрок, так как теперь Погба уйдет с левого края.

Мы общались с Сульшером и руководством «МЮ». Мы брали на себя инициативу и искали новый клуб, Донни мог перейти в . Мы начали переговоры с этим клубом.

В понедельник вечером, за несколько часов до закрытия трансферного окна, позвонил Сульшер. Нам сообщили, что трансфер невозможен, а Донни должен появиться на тренировке завтра утром.

Мы объясняли, что Донии – это игрок не для Кубка лиги, Кубка Англии или только для еврокубков. Ван де Бек переехал в Англию, чтобы выступать в АПЛ.

То, как общение с Сульшером происходило этим летом... Если сравнивать с прошлым летом, то сейчас все стало понятнее. Я жду, что Донни получит шанс.

Донни очень много работал летом. У него было лишь семь выходных. Все остальное время он тренировался, чтобы набрать топ-форму. Он полностью готов», – сказал Альберс для Ziggo Sport.

В этом сезоне ван де Бек еще ни разу не выходил на поле в составе «МЮ». Во всех трех матчах он остался на скамейке запасных.

Со статистикой 24-летнего футболиста можно ознакомиться по ссылке.