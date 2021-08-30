Аллегри «разъярен» из-за трансферов «Ювентуса». Он считает, что клуб не выполнил его требования

Главный тренер недоволен работой клуба на трансферном рынке.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Il Giornale, тренер обсудил с руководством то, что оно не выполняет требования, о которых стороны договорились перед возвращением специалиста в клуб.

Аллегри ожидал, что «Ювентус» будет вести себя на рынке совершенно иначе, и был «разъярен» из-за сложившейся ситуации.

В частности отмечается, что клубу не удалось подписать футболиста с функциями реджисты – это был один из запросов Аллегри. Таковым мог стать Миралем Пьянич, однако переговоры с «Барселоной» к успеху не привели.