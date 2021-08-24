ЭСК РФС признала все решения Карасева в матче «Локо» – «Зенит» верными

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Далер Кузяев Пабло Насименто Рифат Жемалетдинов ЭСК РФС Футбол

ЭСК РФС рассмотрел обращения «Зенита» и «Локомотива» с просьбой оценить судейство Сергея Карасева в матче команд в рамках 4-го тура РПЛ (1:1).

«Решения комиссии:

1. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Локомотива» на 8-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Локомотива» Пабло Насименто неумышленно наступает на ногу нападающего «Зенита» Сердара Азмуна вне игрового действия. Защитник первым оказался на мяче и четко сыграл в него правой ногой.

Последовавший за этим случайный контакт с пяткой нападающего происходит на следующем шаге, вне борьбы за мяч, в рамках нормального движения ноги игрока и не является интенсивным, поэтому рассматривается Комиссией как ненаказуемый.

ЭСК придерживается принципа наказания футболистов, совершающих безрассудное действие по отношению к сопернику в единоборстве за мяч (даже если запрещенный контакт происходит после игры в мяч), и не рекомендует арбитрам принимать чересчур формальные дисциплинарные решения по причине случайных столкновений.

2. Судья правильно не зафиксировал нарушение правил игры в атакующей фазе игры, завершившейся назначением 11-метрового удара в ворота «Зенита», на 86-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Локомотива» акцентированно играет в мяч ногой, после чего происходит небольшой физический контакт, не имеющий возможных последствий для соперника.

3. Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота «Зенита» на 87-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Зенита» совершает второе движение правой ногой в попытке сыграть в мяч, в результате которого сбивает игрока «Локомотива» Рифата Жемалетдинова.

4. Судья правильно не вынес вторую желтую карточку игроку «Зенита» Далеру Кузяеву на 40-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Зенита» Далер Кузяев совершает выпад ногой в сторону, имея реальную возможность сыграть в мяч. Данное движение ногой характеризуется низкой интенсивностью, шипы не используются, поэтому нарушение не требует вынесения дисциплинарных санкций», – говорится в решении ЭСК,

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