Тухель о шансах на титул: «Челси» 4-й, надо сократить оставание от «МЮ», «Ман Сити» и «Ливерпуля»

Главный тренер Томас Тухель высказался о перспективах команды в .

«Говоря откровенно, я считаю, что мы четвертые в списке на титул. Мы не фавориты. Нам надо сократить отставание от третьей, второй, первой команды.

Во второй половине прошлого сезона мы говорили о том, что у нас высокие требования, и отставание от лидеров мы собираемся сокращать в течение 90 минут во время матчей. Так мы работать и продолжим.

Это АПЛ, сложный турнир. Мы в роли охотников, мы должны сократить отставание от , «Манчестер Сити» и . Над этим надо работать от тура к туру. Но мы не стыдимся и заявляем во всеуслышание, что хоть и сделаем все, что в наших силах, все же являемся четвертыми в списке претендентов.

Мы выиграли , но это другой турнир, да и там мы не были фаворитами. Но тут же нам понадобилась помощь от «Тоттенхэма» в последнем матче, чтобы занять четвертое место. И статус фаворита, возникший после победы в ЛЧ, нам не поможет никак. Это самый сложный чемпионат в мире, и надо работать тихо и усердно, чтобы на постоянной основе демонстрировать хорошие выступления», – сказал Тухель.

Прогнозы на сезон АПЛ: в гонке вся топ-4, но титул разыграют Пеп и Тухель, «Золотой бутсе» Кейна угрожает Лукаку