«Спартак» продлил контракт с Соболевым до 2026-го. Новые условия вступят в силу со следующего года

«Спартак» заключил новое соглашение с нападающим .

Теперь срок контракта футболиста рассчитан до 2026 года. Уточняется, что новые условия соглашения с 24-летним форвардом вступят в силу со следующего года.

Сообщалось, что зарплата россиянина по новому контракту составит 2 миллиона евро в год.

Фото: сайт «Спартака»

Соболев выступает за с начала 2020 года. С тех пор он провел 42 матча и забил 19 мячей в составе красно-белых.

С полной статистикой футболиста можно ознакомиться по ссылке.