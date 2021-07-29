Оле-Гуннар Сульшер: «Я доволен составом «МЮ» и не думаю ни о ком другом, кроме наших ребят»

Главный тренер поделился мнением о комплектации состава команды.

«Я доволен нашим составом и не думаю ни о ком другом, кроме наших ребят. И теперь главное то, как мы пройдем путь, начиная с сегодняшнего дня и до конца сезона.

Скольким мы будем жертвовать, насколько дисциплинированны мы будем, как сплотится команда, насколько она будет стабильна, как усердно будет работать, сколько слез, пота и крови будет пролито.

Если хочешь быть сильнейшим, ты должен жить как сильнейший, должен работать как сильнейший и показывать игру каждые три дня. Будет непросто, но это возможно, безусловно.

Я увидел прогресс. Прогресс в тренерском штабе, у игроков и в том, как мы ведем дела. Но мы пока ничего не выиграли.

А мы в «Манчестер Юнайтед» именно для этого. Я привык к победам. Когда я играл здесь, мы однажды финишировали третьими, а в остальные годы были либо первыми, либо вторыми», – сказал Сульшер.