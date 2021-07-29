Parimatch и «Челси» стали партнерами

Контракт заключен на три года. По условиям соглашения Parimatch становится официальным беттинг-партнером клуба. Логотип бренда появится на LED-бортах домашнего стадиона «Челси» «Стэмфорд Бридж». Кроме всего, Parimatch получит возможности дополнительных интеграций бренда в совместные активности с клубом, включая разработку эксклюзивного мерча. Parimatch также получит право использования образов игроков команды во всех официальных коммуникациях.

Среди действующих партнеров Parimatch в Великобритании – «Лестер» и «Эвертон». Кроме того, Parimatch сотрудничает с другими ведущими клубами, среди которых итальянский «Ювентус», украинский «Шахтер», а также российские команды – «Химки», «Нижний Новгород», «Ахмат» и «Кубань».

– И «Челси», и Parimatch стремятся к величию. Мы смелы, готовы к инновациям и, самое главное, мы оба рождены, чтобы побеждать. Прошлый год был чрезвычайно успешным для Parimatch — они расширились и открыли новые рынки, а также запустили несколько проектов, в корне изменивших правила игры. «Челси» также показал свое мастерство, во второй раз в истории клуба став чемпионом Европы! Мы гордимся этим партнерством и рады возможностям, которые оно открывает, – Гай Лоуренс, генеральный директор ФК «Челси».



– Челси» провел прекрасный сезон, выиграв главный европейский клубный турнир. Более того — в составе лондонцев выступают финалисты и победители чемпионата Европы 2020 года. В ДНК аристократов заложен ген триумфатора, а команда ставит перед собой самые высокие цели. Мы рады объявить о старте новой истории — синергии двух близких по ценностям и духу брендов, и приложим все усилия, чтобы оправдать доверие фанатов титулованного клуба и нашей аудитории, – Руслан Медведь, СЕО Parimatch Россия.