Шансы «Зенита» на победу в 4 раза выше, чем у «Краснодара». Для вас – фрибет 1000 рублей

В центральном матче субботней программы РПЛ «Зенит» примет «Краснодар».

Хозяева подходят к игре в статусе фаворитов. Их шансы на победу примерно в четыре раза выше, чем у соперника.

«Винлайн» предлагает поставить на «Зенит» с коэффициентом 1,49, на «Краснодар» – с коэффициентом 6,40, на ничью – с 5,00.

Но можно вспомнить, что «быки» уже не раз побеждали в Санкт-Петербурге. Им удавалось это в 2015-м и 2018-м… Ставить на действующего чемпиона или поверить в неожиданных успех южан – решать вам. В любом случае пригодится фрибет 1000 рублей, который дарит «Винлайн»!