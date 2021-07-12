Fonbet стал официальным партнером ФК БАТЭ

Букмекерская компания Fonbet объявляет о начале многолетнего сотрудничества с ФК БАТЭ. Самый титулованный белорусский футбольный клуб становится первым спонсорским активом компании на территории Республики.

В рамках партнерства на «Борисов-арена» будет размещен брендинг Fonbet. Логотип компании также появится на игровых футболках команды. Букмекер и БАТЭ готовят совместные активности для болельщиков команды, в том числе с участием футболистов.

БАТЭ – единственный участник группового этапа Лиги Чемпионов в истории белорусского футбола – будет частью спонсорской программы Fonbet, в которую входят гранды европейского футбола – мадридский «Реал», «Милан», ПСЖ – и один из лидеров российского чемпионата ПФК ЦСКА.

– Нашим партнером стал настоящий флагман белорусского футбола и самый популярный клуб республики, который располагает огромной базой болельщиков. БАТЭ разделяет наши стремления, ценности и цели быть лидером рынка. Fonbet – крупнейшая букмекерская компания на территории СНГ. Мы недавно вышли на белорусский рынок, но у нас большие планы. В каждой стране мы поддерживаем лучшие клубы, и со следующего сезона планируем расширить масштаб нашего сотрудничество с БАТЭ, – отметила Алина Якиревич, директор по международному развитию Fonbet.

Сергей Синкевич, начальник отдела продаж ФК БАТЭ:

– Рады, что Fonbet стал нашим партнером, ведь это один из самых интересных игроков на букмекерском рынке. Профессионализм команды заметен с первых дней общения, поэтому не удивительно, что ставка сделана на долгосрочный контракт. Это позволит максимально эффективно использовать все возможные маркетинговые инструменты. Уверены, сотрудничество будет выгодно для всех сторон: партнера, клуба и болельщиков, – добавил Сергей Синкевич, начальник отдела продаж ФК БАТЭ.