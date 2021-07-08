Карпин возглавил сборную России, старт РПЛ, открытие Олимпиады, серебро Галашиной в стрельбе, Санчо в «МЮ», Свечков выбран в 1-м раунде драфта НХЛ и другие новости утра

1. Валерий Карпин стал главным тренером сборной России! Контракт будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления соглашения, специалист будет совмещать работу в сборной и «Ростове».

В штаб Карпина войдут его коллеги по клубу: Виталий Кафанов, Луис Мартинес и Джонатан Альба. Кроме того, экс-тренеру «Спартака», вероятно, будут помогать Виктор Онопко и Николай Писарев. Карпин и его штаб заработают в сумме около 700 тысяч евро по условиям контракта. В случае выхода России на ЧМ-2022 сумма с учетом бонусов увеличится до 1,3 млн евро.

С тренером сборной Германии U21 Штефаном Кунтцем, о приходе которого в сборную России ходило столько разговоров, не договорились по сроку контракта.

2. Наконец-то начался новый сезон РПЛ! В стартовом матче «Динамо» уверенно обыграло «Ростов» – 2:0. Первый гол чемпионата забил Арсен Захарян.

3. Состоялась церемония открытия Олимпийских игр-2020 в Токио. Олимпийский огонь зажгла победительница четырех турниров «Большого шлема» по теннису Наоми Осака. Российские спортсмены вышли на церемонию под флагом ОКР, который несли фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.

В Токио далеко не все рады старту Олимпиады: во время церемонии открытия в районе Олимпийского стадиона прошли акции протеста из-за проведения соревнований в условиях пандемии коронавируса.

4. Первая медаль России на Олимпиаде – Анастасия Галашина завоевала серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

5. Трансферные новости. «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Санчо из «Боруссии». Кордоба перешел в «Краснодар» из «Герты», контракт – на 4 года. «Крылья Советов» подписали 16-летнего Пиняева из «Чертаново» и арендовали Глушенкова у «Спартака».

Азмун – приоритетная цель «Ромы», а «Байер» готов заплатить 18 млн евро за форварда «Зенита». «Спартак» предложил 4,9 млн евро за правого защитника «Атлетико Минейро» Гугу. «Зенит» предложил хавбеку «Валенсии» Гедешу 3-летний контракт на 2,2 млн евро в год. «Милан» проведет еще один раунд переговоров по Влашичу в понедельник.

«Ювентус» может обменять Роналду на Икарди, если Мбаппе уйдет в «Реал». «ПСЖ» очень не хочет ухода Килиана и предложил ему контракт на 32 млн евро в год. Погба отклонил предложение «МЮ» о новом контракте, и продление маловероятно. Возможно, по этой причине «Юнайтед» ведет переговоры с Горетцкой и Камавинга. «Тоттенхэм» отказался продать Кейна в «Ман Сити» за 100 млн фунтов месяц назад. Трансфер под вопросом: «горожане» хотят подписать Кейна, но не за требуемые 160 млн фунтов. «Барса» готова продать Коутиньо, Умтити и Нето, но предложений по ним нет. С Пьяничем ситуация получше: агент игрока работает над арендой в «Ювентус».

6. Ситуация с допуском зрителей в РПЛ продолжает меняться. Роспотребнадзор Татарстана настаивает, что на матче «Спартака» с «Рубином» должно быть до 500 человек, столько же болельщиков пустят на игру «Крыльев Советов» и «Ахмата». Матч ЦСКА – «Уфа» смогут посетить до 1000 человек при наличии QR-кода, а встреча «Локомотива» и «Арсенала» вообще пройдет без зрителей. «Краснодар» на этом фоне просто приостановил продажу билетов на игру с «Химками».

7. В продолжение темы коронавируса: в английской Премьер-лиге планируют ввести обязательную вакцинацию. Игроки и тренеры должны будут привиться к 1 октября, а если клуб откажется, то не сможет играть.

8. Первый раунд драфта НХЛ-2021. «Баффало» выбрал защитника Оуэна Пауэра под первым номером, «Сиэтл» – его партнера по университету Мичигана форварда Мэттью Бенирса под вторым. В топ-5 ушел один их одноклубник – Кент Джонсон, это первый такой случай для представителей одной команды за один год.

Единственный россиянин – Федор Свечков был взят «Нэшвиллом» под 19-м номером, «Предс» потратили первый пик на игрока из России во второй раз подряд. Впервые с 2009 года в списки попали игроки только из 4 стран – Канады, США, Швеции и России.

9. Серия крупных трейдов в НХЛ. «Рейнджерс» обменяли Бучневича в «Сент-Луис» на Блэйза и драфт-пик, «Чикаго» выменял Сета Джонса у «Коламбуса» и тут же подписал его на 8 лет с кэпхитом 9,5 млн долларов, «Аризона» обменяла Экмана-Ларссона и Гарланда в «Ванкувер» на Бигла, Эрикссона, Русселя и драфт-пики, «Филадельфия» выменяла Ристолайнена у «Баффало» на Хегга и два драфт-пика.

10. «Локомотив» рассказал об обязанностях Рангника. Одна из них – сокращение зависимости от главного спонсора.

11. WADA передало в международные федерации 607 пакетов с данными о возможных допинговых нарушениях российских спортсменов.

12. «Спартак» представил форму на сезон-2021/22. Домашняя – с воротником.

13. «Бавария» пожертвует 1,1 млн евро пострадавшим от наводнения в Германии, сыграв благотворительный матч с «Шальке».

14. Бускетс, Альба и Роберто отказались снижать зарплаты. Футболисты «Барселоны» получают 16, 13 и 10,5 млн евро в год соответственно.

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