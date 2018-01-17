В Токио проходят акции протеста возле стадиона, где идет церемония открытия Олимпийских игр-2020

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В районе Олимпийского стадиона в Токио, где сейчас идет церемония открытия Игр-2020, проходят акции протеста. 

Жители Японии протестуют против проведения Олимпиады в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщает «Р-Спорт», протестующие кричат: «Отдайте деньги на борьбу с коронавирусом, а не на Олимпиаду», «Нам не нужна Олимпиада», «Нет Олимпиаде», «Отменить Игры», «МОК – убирайся вон!»

В Токио и ряде префектур Японии 7 июля был введен режим чрезвычайной ситуации из-за резкого роста заражений коронавирусом. Накануне в столице Японии было зафиксировано 1979 новых случаев ковида – это наивысший показатель с середины января.

Олимпийские игры начались сегодня и продлятся до 8 августа.

Фото: REUTERS

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