«Чикаго» выменял Сета Джонса у «Коламбуса» и подписал его на 8 лет с кэпхитом 9,5 млн долларов

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«Чикаго» выменял защитника Сета Джонса у «Коламбуса» и подписал с ним новый контракт. 

Соглашение с 26-летним защитником рассчитано на 8 лет, кэпхит составит 9,5 миллиона долларов. Оно вступит в силу, начиная с сезона-2022/23 и будет включать запрет на перемещения. 

«Блю Джекетс» получили в сделке защитника Адама Боквиста (у него остается еще год по контракту новичка), первый пик «Блэкхокс» на драфте-2021 (общий 12-й выбор), условный выбор в первом раунде драфта-2022 (если «Чикаго» выиграет лотерею, пик сдвигается на 2023 год) и выбор во втором раунде драфта-2021 (общий 44-й). 

«Блэкхокс» получили выбор в первом раунде драфта-2021 (общий 32-й), изначально принадлежавший «Тампе», и выбор в 6-м раунде драфта-2022. 

Ранее клуб выменял у «Эдмонтона» его младшего брата Калеба. 

Ранее стало известно, что Джонс не планирует подписывать новый контракт с «Коламбусом». Игрок хотел выйти на рынок в 2022 году. 

Его текущее соглашение с кэпхитом 5,4 миллиона долларов в год действует до конца следующего сезона.

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